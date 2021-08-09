Yavşan’ın turizm potansiyeli yükseliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile Yavşan Yaylası Tabiat Parkı’nı ziyaret etti. AK Parti Milletvekili İmran Kılıç ve Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kılçık’ın da katıldığı ziyaret programında, bölgedeki yatırımlar yerinde incelendi, muhtarlarla bir araya gelindi. Düzenlenen program sonrası açıklamada bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Bugün çok kıymetli heyetimizle Yavşan Yaylası Tabiat Parkı’nı ziyaret ettik. Kahramanmaraş doğal güzelliği ve mirasıyla eşsiz mekânlara sahip bir şehir. Biz bu mekânlarımızın altyapısını iyileştirip daha ulaşılabilir hale getirerek ziyaretçi sayımızı artırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Turizme Çıkan Arterler Baştan Uca Yenilendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör açıklamasının devamında turizm bölgelerinde yapılan yatırımlara dikkat çekti: “Turizm bölgelerimizde, Ilıca, Yeşilgöz, Döngel, Ekinözü’nde olduğu gibi burada da altyapı noktasında yatırımlar hayata geçirdik. Dereboğazı’ndan Yavşan Yayla’mıza kadar toplamda 8 kilometrelik bir arterin altyapısını oluşturduk, inşallah bir haftaya asfaltına da başlıyoruz. Ayrıca bölgeye ulaşım sağlayan 4,5 kilometrelik transit bir yol açacağız. Fen İşleri Daire Başkanlığı’mızı görevlendirdik, bu konuda da çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki ulaşılabilirliği artırdığımızda ziyaretçi potansiyelimiz de artmış olacak.”

Genel Başkan’dan Turizm Daveti

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan açıklamasında herkesi bölgedeki güzellikleri görmeye davet ederek: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör ile birlikte burayı ziyaret etme fırsatı yakaladık. Yavşan Yaylası gerçekten doğa harikası bir yer. Herkesin gelmesini, bu havayı teneffüs etmesini tavsiye ediyorum. Burayı daha ulaşılabilir hale getirecek yatırımlar yapıldığına şahit olduk. İnşallah bizler de MÜSİAD olarak burada yapılacak projelerin destekçisi olacağız” diye konuştu.

Ziyaretçi Potansiyeli Artacak

Milletvekili İmran Kılıç ise açıklamasında, “Burada Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan yatırımların, yurtiçi ve yurtdışından ziyaretçi potansiyelini artıracağını düşünüyorum. Yaylası, tabiatı ve temiz havasıyla Yavşan Yaylası, herkesin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer. Elbette buraların turizme kazandırılması, güzide mekânlarımızın tanıtılması biz Kahramanmaraşlıları son derece sevindiriyor” ifadelerini kullandı.