Yavuz Selim’de öğrenciler için güvenli yürüyüş yolu
Büyükşehir Belediyesi, sürücü kursu eğitim bölgesi olan Dulkadiroğlu’nun Yavuz Selim Mahallesi’nde yaya ve öğrencilerin güvenliğini artıracak bir dizi düzenleme gerçekleştiriyor.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2022, 12:51
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentteki düzenlemeleriyle yaya ve araç trafiğini daha güvenli hale getiriyor. Bu kapsamda, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin Dulkadiroğlu’ndaki yeni çalışma noktası Yavuz Selim Mahallesi oldu.
Ağırlıkla sürücü kurslarının eğitim araçlarının kullandığı Hacı Bektaş-ı Veli Caddesi’nde gerçekleşen düzenlemeyle yaya güvenliği üst seviyeye çıkarılacak.
Nurettin Topçu Anadolu Lisesi bitişiğinde gerçekleştirilen toplamda 2 bin metrekarelik çalışma, öğrenci servisi park alanlarına da düzenleme getirirken, öğrencilerin geçişlerini kolaylaştıracak.
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