Yaya Ulaşımı Güvenli Hale Getiriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesinde yağmur nedeniyle deforme olmuş yollar onarılıyor, yayalar için yürüyüş yolu inşa ediliyor. Bölgede yapılan çalışmalar ilçe sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Eyüp Sultan Mahallesi Muhtarı Hasan Tel çalışmalarla ilgili, “Caddemiz sahip olduğu trafik yoğunluğundan dolayı yaya kullanımında zorluk yaşanıyordu. Öğrenciler, işçiler ve diğer vatandaşlarımız tarafından kullanılan yolumuzda Büyükşehir Belediyemiz hızla çalışma gerçekleştirdi. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.