Yaylada mahsur kalan iki kişi jandarma ve arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kar ve tipi nedeni ile mahsur kalan iki kişi jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin ortak çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa M. ile Bünyamin K. adlı vatandaşlar öğle saatlerinde otomobil ile gezmek için gittikleri Karadede Yaylasından dönüş yolunda kar ve tipiye yakalandı.

Yoğun yağış nedeni ile yoldan çıkan otomobilde mahsur kalan kişiler, saatlerce uğraşın ardından kendi imkânları ile kurtulamayacaklarını anlayınca jandarma ve Elbistan Doğu Akdeniz Arama ve Kurtarma Derneği ekiplerinden yardım istedi.

Cep telefonu şebekelerinin sağlıklı bir şekilde çalışmadığı bölgede iletişim kurmakta zorlanan ekiplerin saatler süren aramasının ardından mahsur kalan kişilere ulaşılarak araçları çöktüğü yerden kurtarıldı.

Sağlık durumları iyi olan Mustafa M. ile Bünyamin K. kurtarma ekiplerinin aracı ile bölgeden alınarak ilçe merkezine getirildi.