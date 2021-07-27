Yaz aylarında cilt hastalıklarına dikkat!
Uzmanından kritik uyarı!
KAHRAMANMARAŞ 27.07.2021, 16:51 27.07.2021, 18:28
Güzellik Uzmanı Tebbessüm Kara, özellikle yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan güneş lekelerinin oluşumunu önlemek amacıyla cilt yapısına uygun güneş kremlerinin kullanılmasının altını çizdi.
Kara, yaz aylarında cilt bakımı ve güneş kreminin önemini de anlattı.
Güzellik Uzmanı Tebbessüm Kara, sıcaklıkların artış gösterdiği şu günlerde ciltte herhangi bir lekelenme ya da gözenek açılması gibi bir problemlerle karşılaşmak istemeyen insanlara, dermakozmetik ve yüksek korumalı güneş kremini sürmeden dışarı çıkmayın uyarısında bulundu.
Güzellik Uzmanı Tebbessüm Kara, Kahramanmaraş’ta 35-40 dereceye kadar çıkan sıcaklığın cildi yıprattığını ve gözenekleri büyüterek lekeler oluşturduğunu söyledi.
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