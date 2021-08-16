Yaz bitmek üzere kışlık hazırlıkları başladı!
Yaz mevsiminin sonuna yaklaşıldığı şu günlerde kışın kullanmak için sebze kurutanlar, biber, domates, ve patlıcan gibi sebzelere yoğun ilgi göstermeye başladı.
KAHRAMANMARAŞ 16.08.2021, 17:25 16.08.2021, 18:21
Kış aylarının sıkça tüketilen ürünlerden olan konserveler, salçalar ya da kurutulmuş yaz sebzeleri için alışveriş zamanı geldi.
Bir çok evin balkonunda veya çatısında ipe dizilerek güneş altında kurutulan biber ve patlıcanlar pazar tezgahlarında yerini koruyor. Kış aylarına hazırlığa başlayan ev hanımları ise bu gibi ürünlere yoğun talep gösteriyor.
Pazarcı esnafı yoğunluktan memnun olmasına rağmen fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor.
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