Yaz gelmeden meyveleri geldi!
Yaz gelmeden meyveleri geldi. karpuzdu, kirazdı derken, manav tezgahları şimdiden rengarenk. Ama şöyle bir durum var ki erken hasatın faturası kabarık. Bu meyveler için yazı bekleyemeyenler, cüzdanı boşaltmak zorunda.
KAHRAMANMARAŞ 13.04.2022, 15:33 13.04.2022, 17:45
Yaz mevsiminin vazgeçilmez meyveleri kiraz, erik, karpuz isteyene adet olarak da satışa sunuluyor.
Esnaf fiyatların yüksek olmasından dolayı satışların yerinde olmadığı belirtti.
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