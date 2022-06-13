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‘Yaz Konserinde’ Türk Müziği Korosu’nun musiki konserinde, Afşinliler salona sığmadı!

Afşin Belediyesi Türk Müzik Topluluğu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Yaz Konserinde’ Türk Müziği Korosu’nun musiki konserinde, Afşinliler salona sığmadı.

KAHRAMANMARAŞ 13.06.2022, 11:32 13.06.2022, 15:54

Afşin Sabahattin Atalay Kültür Merkezi’nde düzenlenen Afşin Belediyesi Türk Müziği Topluluğunun Türk sanat müziği ve halk müziği dinletisi, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Şef Ömer Şener’in yönetiminde, TRT sanatçıları Yaşar Yüksel ve Zeynep Doğru’nun da sahne aldığı konserde hem koro hem de solo seslendirilen eserler, vatandaşların ruhunu şenlendirdi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Bu konferans salonun yaparken işleyip işlemeyeceğini bilmiyorduk. Şu anda görüyorum ki bu salon artık bize yetmiyor” dedi

“Daha büyük bir salona ihtiyacımız var. Artık Afşin’e daha büyük bir konser salonu yapmamız gerekiyor. Her siyasi görüşten insanlar yaz demeden kış demeden çalıştılar. Sonucunda ise çığ gibi büyüyen bir topluluk oluştu. Biz Afşin’iz ve birlikte güçlüyüz. Bu grupta emeği olan herkesle gurur duyuyorum. Bu işin görünmeyen kahramanları da var. İşçisinden müdürüne kadar müzik koromuzun çok büyük emekleri var. Her kesimden insanları bir araya getiren bu ekip alkışların en büyüğünü hak ediyor” açıklamasında bulundu.

Başkan Güven, Etkinliklerle Afşin’in kültürel hayatına renk ve canlılık getirmeye, insanları rahatlatmaya çalıştıklarını belirtti.

“Özellikle bu tür müzik topluluklarının ve konserlerin önemi çok büyük. Belediyemizin müzik topluluğunda her kesimden Afşinli hemşerimiz var. Ne müzik topluluğumuzu oluştururken ne de bu tür etkinlikler yaparken kimsenin siyasi görüşüne bakmadık. Burada her kesimden vatandaşımız izleyici olarak aramızda. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Kaynaşmamız lazım, dayanışma içinde olmamız lazım. Burada da bunu sağladık ve beni en çok mutlu eden şey bu oldu.”

Çelik: “İnsanların Konserimizi İple Çekmesi Bizleri Onurlandırdı”

Afşin Türk Müzik Topluluğu Kurucu Başkanı Ahmet Çelik de bir açıklama yaparak şunları söyledi:

“Özel olarak hazırladığımız bu güzel konserimizi gönül bahçesinden bir hediye olarak kabul ediniz. İnsanların konserimizi iple çekmesi bizleri oldukça onurlandırdı. Grubumuzun farklı felsefi kesimlerinden farklı gönüllerden oluşması bizim için çok önemli. Grubumuz köy okullarına yardımları, muhtaç kesimlere yaptığı yardımlar ile bu oluşumun anlayışını ortaya koymuştur. Grubumuzun amacına yönelik hareket etmesine yardımcı olan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven’e teşekkür ediyorum. Meyve veren ağaç her zaman taşlanır ve bu yüzden de farklı mecralarda eleştirilere maruz kaldık. Grubumuzun her ferdi Afşin için fayda sağlayacak kişilerden ve her yerde nutuk atan değil, Atatürk’ün nutuk eserini izinden gidiyor.”

Konsere, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda ilgili katıldı.

#Afşin Belediyesi Türk Müzik Topluluğu
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