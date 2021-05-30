Yaz meyveleri tezgaha indi, fiyatlar el yakıyor
Kış meyveleri tezgâhlara veda ederken, yerini alan yaz meyveleri bu yıl sezona pahalı başladı.
KAHRAMANMARAŞ 30.05.2021, 17:03 30.05.2021, 18:16
Vatandaşların sofralarını şenlendiren yaz meyveleri, sezonun ilk meyveleri ve ülke genelinde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle vatandaşların cebini yakıyor.
Meyve satışı yapan Manav Durdu Mehmet Bilgiç, fiyatların neden pahalı olduğunu Aksu Haber’e anlattı.
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