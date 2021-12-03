Yaz meyveleri yerlerini kış meyvelerine bıraktı!
Kış aylarının gelmesiyle yaz meyvelerinin yerini kurutulmuş meyveler aldı.
KAHRAMANMARAŞ 03.12.2021, 15:04 03.12.2021, 15:16
Üzüm, tut, kaysı, kiraz ve vişne gibi yaz meyveleri, kış aylarının gelmesiyle tezgâhlardan kalkıyor. Tezgâhlarda durmaya devam edenler ise genellikle doğal olmuyor.
Genellikle kış aylarında tercih edilmeye başlanan kurutulmuş meyvelerin faydaları ise say say bitmiyor.
Fiyatları 20 TL’den başlayan kurutulmuş meyvelerin, kaynatılarak suyunun içilmesi ya da direkt tüketilmesi sindirim sorunlarına iyi geliyor. Vücut için oldukça besleyici olan kurutulmuş meyveler, potasyum açısından zengin olan gıdalar arasında yer alıyor.
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