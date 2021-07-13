Yaz spor okulları açıldı

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilciliği ile Onikişubat Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen yaz spor okullarının açılışı Şehit Serkan Yılmaz Bilgi ve Kültür Evi’nde yapıldı.

Çocukların hem Kur’an-ı Kerim öğrenebileceği hem de çeşitli spor aktiviteleri yapabileceği yaz spor okullarının açılış töreni Kuran tilaveti ile başladı ardından açılış konuşmalarının yapılmasıyla devam etti.

Daha sonra hep birlikte eğitim alan öğrençiler sınıflarında ziyaret edilerek Onikişubat beldiyesi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı .

Porağram sonrasında açıklama yapan TUGVA İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu dolu dolu bir yaz programını on farklı mekânda 750 öğrenciyle gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İ AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara çok güzel bir ortamda birçok farklı aktiviteyi aynı anda aldıklarına dikkat çekti.

Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur çocukların cıvıltılarını duymayı özlediklerini söyledi

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli pandemi döneminde evden çıkamayan öğrencilere bu kursun çok iyi geleceğini belirtti.

Ülkenin geleceğinin bu çocuklar olduğunu vurgulayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek “Onları Ne kadar İyi Yetiştirirsek Geleceğimiz O Kadar İyi Olur” Dedi.