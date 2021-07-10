Yaz Spor Okulları faaliyetlerine 5 Temmuz itibari ile başladı

Yaklaşık 40 branşta faaliyet gösteren Yaz Spor Okullarına ilgi yoğun oldu.

Yaz Spor Okullarıyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü “salgın döneminde kısıtlamalardan dolayı gençlerimizle buluşmayı çok özlemiştik. Çok şükür ki gayet iyi gidiyoruz.

Tüm ailelerden evlatlarını mutlaka yaz spor okullarına göndermelerini rica ediyorum. Özellikle engelli bireylerin evlerinde kalmamaları için daha özen gösterdiğimizi de söylemek istiyorum” dedi.