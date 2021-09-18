Yaz spor okulları sona erdi

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz sona eren “yaz spor okulları”nı Aksu Haber’e değerlendirdi

KAHRAMANMARAŞ 18.09.2021, 14:49 18.09.2021, 15:09
Yaz spor okulları sona erdi

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Yaz Spor Okullarını Aksu Haber’e değerlendirdi.

Yaklaşık 12 bin gencin spor faaliyetlerine katıldığını aktaran Boz, kursların sona erdiğini ancak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı birçok noktada faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

#Gençlik #Kahramanmaraş #Cemil Boz #Aksu Haber #AksuTV #Yaz Spor
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