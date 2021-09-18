Yaz spor okulları sona erdi
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz sona eren “yaz spor okulları”nı Aksu Haber’e değerlendirdi
KAHRAMANMARAŞ 18.09.2021, 14:49 18.09.2021, 15:09
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Yaz Spor Okullarını Aksu Haber’e değerlendirdi.
Yaklaşık 12 bin gencin spor faaliyetlerine katıldığını aktaran Boz, kursların sona erdiğini ancak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı birçok noktada faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2021
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:07
|Öğle
|12:33
|İkindi
|16:03
|Akşam
|18:48
|Yatsı
|20:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Karagümrük
|5
|10
|4. Fenerbahçe
|4
|10
|5. Konyaspor
|4
|10
|6. Altay
|5
|9
|7. Galatasaray
|4
|8
|8. Hatayspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|7
|10. Malatyaspor
|5
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Gaziantep FK
|5
|5
|15. Antalyaspor
|4
|4
|16. Sivasspor
|5
|3
|17. Adana Demirspor
|4
|2
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|15
|2. Eyüpspor
|5
|12
|3. Ankaragücü
|5
|11
|4. Tuzlaspor
|4
|10
|5. Manisa FK
|5
|9
|6. Erzurumspor
|5
|9
|7. Kocaelispor
|5
|7
|8. Boluspor
|4
|6
|9. Samsunspor
|4
|6
|10. Bandırmaspor
|5
|6
|11. Denizlispor
|5
|6
|12. Menemenspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Bursaspor
|5
|4
|15. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|16. Altınordu
|5
|4
|17. Gençlerbirliği
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Leeds United
|5
|3
|17. Arsenal
|4
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|4
|10
|4. Real Sociedad
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Mallorca
|4
|7
|9. Real Betis
|4
|5
|10. Elche
|4
|5
|11. Cádiz
|5
|5
|12. Osasuna
|4
|5
|13. Rayo Vallecano
|4
|4
|14. Villarreal
|3
|3
|15. Levante
|4
|3
|16. Espanyol
|4
|2
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|5
|1
|19. Getafe
|4
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü