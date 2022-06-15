Yaz spor okullarının açılışı 29 Haziran’da gerçekleştirilecek

Yaz tatili döneminde çocukların sporla tanışması ve sonrasında sporculuk kariyer planlamalarına yönelik yapılan kurslardan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 27 branşta 99 antrenör ile hizmet verecek.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz kayıtların devam ettiğini söyledi ve faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi.