Yaz Ülkü Ocaklarında başlıyor

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı Asena Birimi tarafından Ülkü Ocakları İl binasında düzenlenen okul öncesi çocuk eğitimi projesi, çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgiyle karşılanırken minikler ise Ülkü Ocakları eğitim ve kültür vakfı ile tanışma fırsatı buldular.

Yapılan eğitim projesi kapsamında çocuk oyunları, yüz boyama etkinliği, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın özenle hazırlamış olduğu Türk Büyükleri 3 hikâye kitaplarını okuyup dans ve boyama etkinliklerini gerçekleştirdiler

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan ülkü ocakları il başkanı dursun nar, “çocuklarımıza küçük yaşta örf ve adetleri, vatan, bayrak, millet sevgisi öğretmeye çalışıyoruz.” dedi