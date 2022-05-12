Yazar Aslanhan Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Moral ve Motivasyon Seminerleri’ devam ediyor. Seminerler kapsamında, Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci – Yazar Sıtkı Aslanhan, öğrencilerle bir araya geliyor. Hafta boyunca şehir merkezinde ve ilçelerde gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilerle bir araya gelen Yazar Aslanhan, 12 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da Onikişubat Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi ve saat 13.30’da Andırın Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret ederek sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilere faydalı bilgiler aktaracak.