Yazar Aslanhan Öğrencilerle Buluşmaya Devam Ediyor
Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Moral ve Motivasyon Seminerleri’ kapsamında Yazar Aslanhan, 12 Mayıs Perşembe günü Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi ve Andırın Yatılı Bölge Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya gelecek.
KAHRAMANMARAŞ 12.05.2022, 11:37
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Moral ve Motivasyon Seminerleri’ devam ediyor. Seminerler kapsamında, Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci – Yazar Sıtkı Aslanhan, öğrencilerle bir araya geliyor. Hafta boyunca şehir merkezinde ve ilçelerde gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilerle bir araya gelen Yazar Aslanhan, 12 Mayıs Perşembe günü saat 10.00’da Onikişubat Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi ve saat 13.30’da Andırın Yatılı Bölge Ortaokulu’nu ziyaret ederek sınavlara hazırlık sürecindeki öğrencilere faydalı bilgiler aktaracak.
Namaz Vakti 12 Mayıs 2022
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|O
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|66
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|34
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|34
|58
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|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
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|47
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|46
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|35
|45
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|45
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|34
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|34
|44
|15. Altınordu
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|42
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|41
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|41
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|38
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|86
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|36
|70
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|35
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|35
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|6. M. United
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|58
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|36
|55
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|36
|50
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|45
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|35
|44
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|43
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|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
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|36
|40
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|36
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|35
|34
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|36
|34
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|36
|23
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|36
|21
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|O
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|1. Real Madrid
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|81
|2. Barcelona
|36
|72
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|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
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|36
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|56
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|35
|53
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|52
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|38
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|36
|37
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|35
|35
|18. Mallorca
|36
|33
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|36
|31
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