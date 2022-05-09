Yazar Aslanhan’la moral ve motivasyon seminerleri!
Büyükşehir Belediyesi, 9 – 13 Mayıs tarihleri arasından Eğitimci – Yazar Sıtkı Aslanhan ile ‘Moral ve Motivasyon Seminerleri’ başladı.
KAHRAMANMARAŞ 09.05.2022, 17:03 09.05.2022, 17:54
Seminerler kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Aslanhan, sınav sürecinde moral ve motivasyonu yükseltme, verimli ders çalışma ve sınav sürecini iyi yönetme gibi konularda bilgiler aktardı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 9 – 13 Mayıs tarihleri arasında Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci – Yazar Sıtkı Aslanhan, sınavlara hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak için seminerlerin ilk durağı Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu.
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