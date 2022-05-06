Yazar Aslanhan’la moral ve motivasyon seminerleri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 9 – 13 Mayıs tarihleri arasında Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci – Yazar Sıtkı Aslanhan, sınavlara hazırlanan öğrencilerin moral ve motivasyonlarını artırmak için seminerler düzenleyecek. Yazar Aslanhan ‘Moral – Motivasyon Seminerleri’ kapsamında ilk olarak 9 Mayıs Pazartesi günü saat 10.30’da Dulkadiroğlu Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelecek. Yazar Aslanhan aynı gün saat 13.30’da ise Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nde moral ve motivasyon seminerinde Elbistanlılarla buluşacak.

10 Mayıs Salı

Eğitimci – Yazar Sıtkı Aslanhan, seminerler kapsamında 10 Mayıs Salı günü saat 10.00’da Dulkadiroğlu TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelerek sınavlara hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler aktaracak. Yazar Aslanhan, saat 13.30’da ise Türkoğlu Misak – ı Milli Konferans Salonu’nda moral ve motivasyon semineri düzenleyecek.

11 Mayıs Çarşamba

Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, 11 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi, TOBB Fen Lisesi, Kahramanmaraş Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya gelecek. Yazar Aslanhan, saat 13.30’da ise Pazarcık Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek seminerde öğrencilere seslenecek.

12 Mayıs Perşembe

Birçok kişisel gelişim kitabının altında imzası bulunan Sıtkı Aslanhan, 12 Mayıs Perşembe günü ilk olarak saat 10.00’da Onikişubat Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilere sınava hazırlık süreciyle ilgili bilgiler aktaracak. Saat 13.30’da ise Andırın’ı ziyaret edecek olan Yazar Aslanhan, Yatılı Bölge Ortaokulu’nda moral ve motivasyon konulu seminerde öğrencilere hitap edecek.

13 Mayıs Cuma

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen moral ve motivasyon seminerlerinin son gününde Eğitimci - Yazar Sıtkı Aslanhan, saat 10.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde öğrencilerle bir araya gelerek sınav sürecinde moral ve motivasyonu yükseltme, daha verimli ders çalışma ve sınav sürecini iyi yönetme gibi konularda öğrencilere faydalı bilgiler aktaracak.