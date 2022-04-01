Yazar Batı: 'Geçmişle Gelecek Arasındaki Bağlantı'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Akademisyen – Yazar Prof. Dr. Uğur Batı Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. ‘Gelecekle İddiaya Girmek’ konusunu işleyen Batı, geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki etkileşimi farklı açılardan ele aldı. Etkinlikte konuşan Batı, “Aslında insanlar olarak kendi geleceğimizi kendimiz belirliyoruz. Yani bizim şuan yaptığımız şeyler geleceğimizi belirliyor. O yüzden daha güzel ve yaşanabilir bir dünya oluşturmak için bizim bu günümüzü değiştirebilmemiz gerekiyor. Ancak bireysel olarak kendimizi değiştirmemiz yetmiyor. Bu değişimin bireysel olmaktan çıkıp toplumsal hale gelmesi gerekiyor” dedi.

Gelecek Bilinmez Olduğu İçin İnsanı Korkutuyor

Geleceği belirleyebilme noktasında geçmişin büyük önemi olduğunun altını çizen Akademisyen - Yazar Uğur Batı, “Gelecek tamamen bilinmez olduğu için bir taraftan bizleri heyecanlandırırken bir yandan da karamsarlığa sürükleyebiliyor. Çünkü gelecekte güzel şeyler olabileceği gibi bizim istemeyeceğimiz şeyler de olabilir. Dolayısıyla bilinmezlik insanı korkutabiliyor. Aslında doğru bir yol üzerinde değilsek gelecekten daha fazla korkarız. Geleceğe bakabilmemiz için geçmişimizden referans almamız gerekiyor. Gelecekte bizim meselemiz yapay zekâ, sensör teknolojileri, üç boyutlu yazıcılar, algoritmalar olmayacak. Bizim asıl meselemiz insan daha nereye kadar kötüleşebilir olacak. Biz şuan ne isek gelecekte bizim inşa edeceğimiz o robotlar, yapay zekâlarda o olacak” ifadelerini kullandı.