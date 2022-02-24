Yazar Çıtlak Konferansı İleri Bir Tarihe Ertelendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında 24 Şubat Perşembe günü (bugün) saat 18.00’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenmesi planlanan İlahiyatçı – Yazar M. Fatih Çıtlak konferansının olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan ertelenen etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Yaşanan hava muhalefeti nedeniyle bugün saat 18.00’da düzenlenmesi planlanan Yazar Fatih Çıtlak konferansı ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere iptal olmuştur” ifadelerine yer verildi.