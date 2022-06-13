Yazar Harmancı: “Edebiyatın Şehri Kahramanmaraş”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Yazar Abdullah Harmancı ile ‘Öykü Yazmanın Hikâyesi’ temalı söyleşi etkinliği gerçekleştirdi. Ömer Yalçınova moderatörlüğünde Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe kültür sanat dostları yoğun ilgi gösterdi. Söyleşi etkinliğinde hikâye yazma serüveni, Türk Edebiyatı’nda Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin yeri, doğru okumanın önemi gibi pek çok konu Yazar Harmancı tarafından farklı açılardan ele alındı. Yazar Abdullah Harmancı, katılımcılardan gelen soruları da büyük bir samimiyetle yanıtladı.

Yazma Serüveni

Yazar Abdullah Harmancı, “Hikâye, edebi türlerin temel taşı olması dolayısıyla diğerlerinden ayrılır. Bu noktada hikâye; roman, masal, fabl, destan gibi edebi türlerin ilham kaynağıdır diyebiliriz. Yani diğer edebi türler hikâyeden türemiştir. Yazarlar, eserlerini kaleme alırken pek çok kaynaktan yararlanabilir. Benim eserlerimin kaynağı ise yaşadıklarım ve şahit olduklarımdır. Bir olayı yaşadıktan veya şahit olduktan sonra onu kendi içimde özümser ve belli bir duygusal yoğunlaşmanın ardından yazmaya başlarım. Kitaplarımın hemen hepsini bu şekilde kaleme almışımdır” dedi.

Kahramanmaraşlı Yazarlar İlham Kaynağı Olmuştur

Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin Türk Edebiyatı’ndaki yeri ve önemini vurgulayan Yazar Harmancı, “Okumanın hayatımızdaki yeri yadsınamaz bir gerçektir. Ancak sadece okumak yetmez. Aynı zamanda doğru okumak gerekir. Yine kimi okuduğumuz da çok büyük önem arz ediyor. Türk Edebiyatı’nda benim de ilham aldığım, severek okuduğum birçok yazar ve şair var. Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin de Türk Edebiyatı’na çok büyük eserler kazandırdığını ifade etmeden geçemeyeceğim. Edebiyat şehri olan Kahramanmaraş’ta yetişen şair ve yazarlar hem kendi dönemindeki hem de kendilerinden sonraki yazar ve şairlere ilham kaynağı olmuş, yol göstermiştir” dedi.