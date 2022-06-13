banner86

banner85

Yazar Harmancı: “Edebiyatın Şehri Kahramanmaraş”

Büyükşehir Belediyesi, Yazar Abdullah Harmancı ile ‘Öykü Yazmanın Hikâyesi’ temalı söyleşi etkinliği gerçekleştirdi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe kültür sanat dostları yoğun ilgi gösteri.

KAHRAMANMARAŞ 13.06.2022, 17:28
Yazar Harmancı: “Edebiyatın Şehri Kahramanmaraş”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Yazar Abdullah Harmancı ile ‘Öykü Yazmanın Hikâyesi’ temalı söyleşi etkinliği gerçekleştirdi. Ömer Yalçınova moderatörlüğünde Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe kültür sanat dostları yoğun ilgi gösterdi. Söyleşi etkinliğinde hikâye yazma serüveni, Türk Edebiyatı’nda Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin yeri, doğru okumanın önemi gibi pek çok konu Yazar Harmancı tarafından farklı açılardan ele alındı. Yazar Abdullah Harmancı, katılımcılardan gelen soruları da büyük bir samimiyetle yanıtladı.

Yazma Serüveni

Yazar Abdullah Harmancı, “Hikâye, edebi türlerin temel taşı olması dolayısıyla diğerlerinden ayrılır. Bu noktada hikâye; roman, masal, fabl, destan gibi edebi türlerin ilham kaynağıdır diyebiliriz. Yani diğer edebi türler hikâyeden türemiştir. Yazarlar, eserlerini kaleme alırken pek çok kaynaktan yararlanabilir. Benim eserlerimin kaynağı ise yaşadıklarım ve şahit olduklarımdır. Bir olayı yaşadıktan veya şahit olduktan sonra onu kendi içimde özümser ve belli bir duygusal yoğunlaşmanın ardından yazmaya başlarım. Kitaplarımın hemen hepsini bu şekilde kaleme almışımdır” dedi.

Kahramanmaraşlı Yazarlar İlham Kaynağı Olmuştur

Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin Türk Edebiyatı’ndaki yeri ve önemini vurgulayan Yazar Harmancı, “Okumanın hayatımızdaki yeri yadsınamaz bir gerçektir. Ancak sadece okumak yetmez. Aynı zamanda doğru okumak gerekir. Yine kimi okuduğumuz da çok büyük önem arz ediyor. Türk Edebiyatı’nda benim de ilham aldığım, severek okuduğum birçok yazar ve şair var. Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerin de Türk Edebiyatı’na çok büyük eserler kazandırdığını ifade etmeden geçemeyeceğim. Edebiyat şehri olan Kahramanmaraş’ta yetişen şair ve yazarlar hem kendi dönemindeki hem de kendilerinden sonraki yazar ve şairlere ilham kaynağı olmuş, yol göstermiştir” dedi.

#Büyükşehir Belediyesi #Yazar Abdullah Harmancı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 14 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31