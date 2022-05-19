Yazar-İşletmeci Mustafa Topçuoğlu tecrübelerini katılımcılarla paylaştı
İstanbul’da Kahramanmaraş mutfağını ve kültürünü yıllardır başarıyla temsil eden Kahramanmaraş’lı Mustafa Topçuoğlu Türkoğlunda konferans düzenledi.
KAHRAMANMARAŞ 19.05.2022, 17:00
Misak ı Milli Konferans Salonunda düzenlenen 'Beyaz Önlüğün Hikayesi' adlı konferansa Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman TOPÇUOĞLU da katılım sağladı.
Yazar-İşletmeci aynı zamanda kültür elçisi olan Mustafa TOPCUOĞLU öğrencilere hayat hikayesini anlatarak duygu dolu anlar yaşadı
Topçuoğlu konferans sonrası yaptığı açıklamada doğduğu topraklarda gençlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti
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