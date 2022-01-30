Yazar Mustafa Tatcı, “Yunus Emre Okulu” isimli söyleşi gerçekleştirdi.
Yoğun kar yağışıyla bir süreliğine ara verilen Ocak Ayı Kültür Sanat Etkinlikleri kaldığı yerden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 30.01.2022, 12:00
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin ilk konuğu Yazar Mustafa Tatcı oldu.
Yazar Tatçı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Yunus Emre Okulu” isimli söyleşi gerçekleştirdi.
Söyleşinin ardından Mustafa Tatcı, düşüncelerini Aksu Haber’le paylaştı.
Namaz Vakti 30 Ocak 2022
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