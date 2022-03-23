Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar söyleşisi gerçekleştirildi!

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte ‘Kendimiz Olmak, Kendimiz Kalmak’ konusu usta yazar tarafından farklı açılardan ele alındı.



Moderatörlüğünü Saadettin Acar’ın yaptığı etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.