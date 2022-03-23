Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar söyleşisi gerçekleştirildi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart ayında Kültür Sanat Etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Yazar Prof. Dr. Kemal Sayar söyleşisi gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 23.03.2022, 15:56 23.03.2022, 17:43
Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte ‘Kendimiz Olmak, Kendimiz Kalmak’ konusu usta yazar tarafından farklı açılardan ele alındı.
Moderatörlüğünü Saadettin Acar’ın yaptığı etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.
Namaz Vakti 24 Mart 2022
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