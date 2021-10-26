Yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy, okurlarına imza günü ve söyleşi etkinliği gerçekleştirdi

Ünlü isimlerin de konuk edildiği söyleşi ve imza günü etkinlikleri kapsamında fuara, yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy konuk oldu.

Usta yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy burada okurlarına imza günü ve söyleşi etkinliği gerçekleştirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Atasoy, okurlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.