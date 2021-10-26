Yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy, okurlarına imza günü ve söyleşi etkinliği gerçekleştirdi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, 150 yayınevi ile 200’e yakın yazarı kültür sanat dostlarıyla buluşturuyor.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2021, 16:31 26.10.2021, 18:53
Ünlü isimlerin de konuk edildiği söyleşi ve imza günü etkinlikleri kapsamında fuara, yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy konuk oldu.
Usta yazar Prof. Dr. Sevil Atasoy burada okurlarına imza günü ve söyleşi etkinliği gerçekleştirdi.
Burada açıklamalarda bulunan Atasoy, okurlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Namaz Vakti 26 Ekim 2021
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