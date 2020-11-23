Yazar- Şair İnci okumuş, Güne Başlarken’e konuk oldu!

Şair-Yazar İnci Okumuş’un gözünden 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri.

“Maraş insanın kalbini güzelleştiren bir şehirdir” diyen Okumuş, 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günlerinin öneminden de bahsetti.



