Yazar Selahattin Yusuf: 'Kültürel sınırlarımızda hâlâ egemeniz'

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kahramanmaraş Akademi konferans etkinlikleriyle devam ediyor. Bu kapsamda, Yazar Selahattin Yusuf'un anlatımıyla "Türkiye'nin Kültür Kavgası" konferansı gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansta, Türkiye'nin kültürel menşei ve kültürel egemenlik sahası konularına değinildi.

KÖKÜNDEN AYRILAN KAYBOLUR

Yazar Selahattin Yusuf düzenlenen konferansta, "Kökleriyle ilişkilendirilmemiş bir mimari, sanat, felsefe düşünülemez. Ana damarlar işlemeden organlar iflas eder. Bizler Akdeniz uygarlığını bir miras olarak kabul etmiş, onu kendi öz mayasıyla dönüştürerek gönül coğrafyasını üç kıtaya taşımış bir kültürel iklim oluşturduk. Bu, Cezayir ve Balıkesir arasında hala bir gönül köprüsü kurabilmemizi sağlıyor. Bundandır ki Osmanlı'nın 20. Yüzyılın hemen başlarında yaptığı yalnızca siyasal sınırlarından çekilmektir, bizler kültürel sınırlarımızda hâlâ egemeniz" ifadelerini kullandı.