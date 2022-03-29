Yazar Serdar Yakar okurlarla bir araya geldi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler kapsamda yazarlar kitapseverlerle buluştu.
KAHRAMANMARAŞ 29.03.2022, 16:03 29.03.2022, 17:04
Yazar Serdar Yakar, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde okurlarla bir araya geldi. Yazar Serdar Yakar, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek böyle etkinliklerin çoğalması gerektiğini ifade etti.
Namaz Vakti 29 Mart 2022
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