Yazar Tatcı ile Yunus Emre Okulu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri, birbirinden renkli programlarla hız kesmeden devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında, Mart ayı boyunca tiyatro gösterilerinden konserlere, söyleşiden konferansa pek çok program sanatseverlerle buluşuyor. Bu kapsamda, 19 Mart Cumartesi günü (yarın) Türkçe’nin en büyük şairlerinden Yunus Emre’yi en iyi anlayan ve anlatan yazarlardan Mustafa Tatcı söyleşisi gerçekleştirilecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 14.00’da başlayacak.

Yazar Tatcı Sanatseverlerle Buluşuyor

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Artık gelenek haline gelen aylık kültür sanat etkinliklerimiz bu ay da birbirinden eğlenceli ve öğretici programlarla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, birbirinden ünlü isimler Kahramanmaraşlılarla bir araya geliyor. 19 Mart Cumartesi günü ise kendine has anlatım tarzı ve ders işleme biçimiyle Yazar Mustafa Tatcı kültür sanat dostlarıyla buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.