Yazar Tatcı Yunus Emre’yi Anlattı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Mart ayı boyunca alanında uzman konuklar Kahramanmaraşlılarla bir araya geliyor. Etkinlikler kapsamında, Türkçe’nin en büyük şairlerinden olan Yunus Emre’yi en iyi anlayan ve anlatan yazarlardan olan Mustafa Tatcı söyleşisi gerçekleştirildi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Yunus Emre Okulu’ adlı etkinliği sanatseverler büyük bir dikkatle takip etti.

Yunus Emre Şairlere İlham Olmuştur

Yunus Emre’nin İslam anlayışını Türkçe olarak anlatması dolayısıyla Türkçe’ye farklı ve derin anlamlar kazandırdığının altını çizen Yazar Tatcı, “Yunus Emre hem yaşadığı dönemde hem de vefat ettikten sonra pek çok yazar ve şaire ilham olmuş, yol göstermiştir. Tasavvuf edebiyatının önde gelen isimlerinden olan Yunus Emre, İslam anlayışını Türkçe olarak kaleme almıştır. Bu yönüyle İslami pek çok terimi Türkçe’ye kazandırmıştır diyebiliriz” ifadelerine yer verdi.