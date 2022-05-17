Yazar Vakkasoğlu ile Aile Konferansı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 15 – 21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Aile Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, 18 Mayıs Çarşamba günü (yarın) Yazar Vehbi Vakkasoğlu, ‘Aile’ temalı konferansta Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 14.00’te başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Aile Haftası kapsamında Kahramanmaraşlı Yazar Vehbi Vakkasoğlu ile ‘Aile’ temalı konferans etkinliği gerçekleştirilecektir. 18 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’te Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek konferansa tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.