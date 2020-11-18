Yazarlar, Kahramanmaraşlı okurlarıyla buluştu

Bu kapsamda birçok yazar Kahramanmaraşlı okurlarıyla buluştu.

Etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kültür Park konferans salonunda düzenlendi. Konferansta Yazar Necip Evlice, Ali Ayçil ve Mehmet Narlı’nın katıldığı söyleşinin moderatörlüğünü Bahtiyar Aslan yaptı.

Gerçekleştirilen programda dergi okurlarının sayısının yetersizliği vurgulandı.

Programda Yazar Mehmet Narlı, Büyük dergi olmak bir yazar şairin ortaya çıkmasını sağlamaktır, bunu sağlayan derginin büyük dergi sıfatını alması daha güzel olur diye açıklamalarda bulundu.