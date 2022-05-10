Yazlık kıyafetler vitrinlerdeki yerini aldı!
Havaların geç ısınmasıyla birlikte güneşinde kendini bol bol gösterdiği şu günlerde hazır giyim sektöründe de yaz hareketliliği başladı.
KAHRAMANMARAŞ 10.05.2022, 17:47
Tişörtten, pantolona, kadın elbiselerinden erkek gömleklerine kadar birçok ürünü sezona hazırlayan hazır giyim sektörü bu sezondan oldukça umutlu.
Konuyla ilgili bilgiler veren Mağaza Müdürü Hasan Sünbül yazın gelmesiyle sezona hazır olduklarını belirterek piyasadaki afaki fiyatların karşısında olduklarına dikkat çekti.
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
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|34
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|34
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|34
|41
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|34
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