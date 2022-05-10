Yazlık kıyafetler vitrinlerdeki yerini aldı!

Tişörtten, pantolona, kadın elbiselerinden erkek gömleklerine kadar birçok ürünü sezona hazırlayan hazır giyim sektörü bu sezondan oldukça umutlu.

Konuyla ilgili bilgiler veren Mağaza Müdürü Hasan Sünbül yazın gelmesiyle sezona hazır olduklarını belirterek piyasadaki afaki fiyatların karşısında olduklarına dikkat çekti.