Yazlık meyveler tezgâhlarda yerini aldı!

Yenidünyadan şeftaliye, erikten karpuza kadar özlem duyulan pek çok meyve manav ve pazarlardaki yerini süsledi.

Renk renk meyveler vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.

En çok ilginin karpuza gösterildiğini ifade eden manav Seyfettin Nacar fiyatların yüksek olduğunu ancak önümüzdeki günlerde düşeceğini belirtti.