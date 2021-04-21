Yazlık meyveler tezgâhlarda yerini aldı!
Havaların ısınmasıyla beraber yaz sezonu açıldı, yazlık meyveler tezgâhlarda yerini aldı.
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2021, 16:11 21.04.2021, 16:30
Yenidünyadan şeftaliye, erikten karpuza kadar özlem duyulan pek çok meyve manav ve pazarlardaki yerini süsledi.
Renk renk meyveler vatandaşlar tarafından da ilgiyle karşılandı.
En çok ilginin karpuza gösterildiğini ifade eden manav Seyfettin Nacar fiyatların yüksek olduğunu ancak önümüzdeki günlerde düşeceğini belirtti.
21°
açık
Namaz Vakti 21 Nisan 2021
|İmsak
|04:15
|Güneş
|05:42
|Öğle
|12:36
|İkindi
|16:19
|Akşam
|19:20
|Yatsı
|20:41
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|34
|72
|2. Fenerbahçe
|34
|69
|3. Galatasaray
|33
|65
|4. Trabzonspor
|34
|59
|5. Hatayspor
|34
|53
|6. Alanyaspor
|34
|52
|7. Gaziantep FK
|33
|51
|8. Sivasspor
|34
|51
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Göztepe
|35
|47
|11. Rizespor
|34
|42
|12. Antalyaspor
|35
|42
|13. Konyaspor
|34
|41
|14. Malatyaspor
|33
|37
|15. Ankaragücü
|33
|37
|16. Kasımpaşa
|34
|37
|17. Kayserispor
|34
|35
|18. Başakşehir
|33
|33
|19. Gençlerbirliği
|34
|32
|20. Erzurumspor
|34
|31
|21. Denizlispor
|33
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|31
|61
|4. Altay
|31
|57
|5. İstanbulspor
|31
|57
|6. Altınordu
|31
|53
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Ümraniye
|31
|47
|9. Tuzlaspor
|31
|47
|10. Bursaspor
|31
|43
|11. Bandırmaspor
|31
|39
|12. Boluspor
|31
|38
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|31
|34
|15. Menemenspor
|31
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|31
|26
|17. Ankaraspor
|31
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|32
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|32
|53
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|32
|46
|10. Leeds United
|32
|46
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|31
|33
|17. Burnley
|32
|33
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|31
|70
|2. Real Madrid
|31
|67
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|31
|64
|5. Villarreal
|31
|49
|6. Real Betis
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|31
|38
|10. Celta de Vigo
|31
|38
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Osasuna
|31
|37
|13. Cádiz
|31
|36
|14. Valencia
|31
|35
|15. Getafe
|31
|31
|16. Deportivo Alaves
|31
|27
|17. Huesca
|31
|27
|18. Real Valladolid
|30
|27
|19. Elche
|31
|26
|20. Eibar
|31
|23
Günlük GazetelerTümü