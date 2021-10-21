Yazmak hayata anlam katma çabasıdır
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri kapsamında “Yazmak Neyi Değiştirir: Geçmişi Mi? Geleceği Mi?” konulu panel düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 21.10.2021, 09:50
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri son sürat devam ediyor. Bu kapsamda, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Yazmak Neyi Değiştirir: Geçmişi Mi? Geleceği Mi?” konulu panel de kültür sanat dostlarıyla buluştu. Moderatörlüğünü Rıdvan Tulum’un üstlendiği etkinlikte, yazarlar Turgay Anar, Cemal Şakar, Mevlana İdris ve Handan Acar Yıldız konuşma yaptı. Sözün yazıya aktarılmasındaki felsefi derinliğe cevap aranan etkinlikte, yazmanın hayata anlam katma çabası olduğu ifade edildi.
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