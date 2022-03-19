Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde 26 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek!

Bu kapsamda, yıl boyunca birbirinden renkli, eğlenceli ve faydalı sosyal etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ‘Hürmet’ adlı Hüsni Hat sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Hattat Sevim Bayazıt Şirikçi’nin eserlerinin yer aldığı sergi, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ayşe Cesur, Ak Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileriyle vatandaşların yoğun katılım sağladığı 26 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek olan sergiyi vatandaşlar ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.