Yedi güzel adam müzesi konferans salonunda 'yazı atölyesi' gerçekleştirildi
1.Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında kent genelinde birçok etkinlik gerçekleştirilmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 19.11.2020, 17:14
Etkinlikler kapsamında yedi güzel adam müzesi konferans salonunda yazı atölyesi gerçekleştirildi.
Etkinlikte Yazar Necip Evlice ve Üzeyir İlbak söyleşi gerçekleştirdi.
Vatandaşların da katılımıyla soru cevap şeklinde ilerleyen söyleşi sohbet niteliğinde oldu.
Söyleşide “Yazı yazmak ya da yazarlık öğrenilebilir mi? Nasıl yazı yazılır?” gibi konulara değinildi.
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