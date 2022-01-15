Yedi Kuyular Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Çevre illerden de gelen vatandaşlar kartpostallık görüntünün tadını çıkarırken gönüllerince eğlendiler.

Yedikuyular Kayak Merkezi’ne kent merkezi ve bölge illerden gelen ziyaretçiler tesisteki hizmetlerden faydalanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Mustafa Orak hafta sonları Yedikuyular Kayak Merkezini 15 bin ila 20 bin arası kişinin ziyaret ettiğini söyledi.