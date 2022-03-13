Yedi kuyular kayak merkezi ziyaretçilerini bungalov evlerde ağırlıyor

Hem konaklama ihtiyacını gidermek hem de eğlenceli bir tatil geçirmek için yapılan yatırımla hayata geçen bungalov evler misafirlerine konforu yaşatıyor.

Bölgede yer alan 35 Bungalov evin 17’si tamamlandı ve hizmete açıldı

Bungalov evler hakkında bilgiler veren yedikuyular bungalov evler Yetkilisi kemal eşki, internet üzerinden ya da telefonla arayarak rezervasyon yaptırılabileceğini söyledi.