Yedi kuyular kayak merkezi ziyaretçilerini bungalov evlerde ağırlıyor
Kahramanmaraş’ın turizmine önemli katkı sağlayan Yedikuyular Kayak Merkezi, yeni sezonda ziyaretçilerini bungalov evlerde ağırlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.03.2022, 16:15 13.03.2022, 17:54
Hem konaklama ihtiyacını gidermek hem de eğlenceli bir tatil geçirmek için yapılan yatırımla hayata geçen bungalov evler misafirlerine konforu yaşatıyor.
Bölgede yer alan 35 Bungalov evin 17’si tamamlandı ve hizmete açıldı
Bungalov evler hakkında bilgiler veren yedikuyular bungalov evler Yetkilisi kemal eşki, internet üzerinden ya da telefonla arayarak rezervasyon yaptırılabileceğini söyledi.
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