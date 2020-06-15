Yedi Kuyular’a dev proje! Başkan Güngör çalışmaları yerinde inceledi!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Yedi Kuyular’da incelemelerde bulunarak dev projeyi açıkladı.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2020, 15:26 15.06.2020, 20:09
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Kış sezonuna kadar yetiştirmek için çalışmaları başlayan Yedi Kuyular projesi Kahramanmaraş’ın ortak turist noktalarından birisi olacağı bekleniyor.
Başkan Güngör yapım çalışmaları başlayan Yedi Kuyular projesini yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler aldı.
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