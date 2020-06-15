Yedi Kuyular’a dev proje! Başkan Güngör çalışmaları yerinde inceledi!

Kış sezonuna kadar yetiştirmek için çalışmaları başlayan Yedi Kuyular projesi Kahramanmaraş’ın ortak turist noktalarından birisi olacağı bekleniyor.

Başkan Güngör yapım çalışmaları başlayan Yedi Kuyular projesini yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler aldı.