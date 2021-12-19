Yedikuyular beyaza büründü

Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki tesiste 2 ile 4 santimetreyi bulan kar yağışının ardından, kartpostallık görüntüler oluştu.

Doğa tutkunu Doğan Yenigül’ün çektiği o görüntüler ise görenleri bir kez daha hayran bıraktı.