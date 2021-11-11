Yedikuyular bölgesi ağaçlandırılacak
11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen fidan dikme etkinliğine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bir şehri ağaçları, ormanları yaşanabilir kılar. Yeşil alanlarımızın sayısını her geçen gün artırıyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzle görüştük, Yedikuyular için uygun bitkilere bakılıyor. İnşallah Yedikuyular bölgemizi de kısa süre içinde ağaçlandıracağımızın müjdesini vermek istiyorum” diye konuştu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla birlikte birçok fidana can sularını veren Başkan Güngör, “Her yıl bu farkındalığın yaratılması, çocuklarımızdan, gençlerimizden her yaştan insanımızın bu etkinliğe katılması son derece anlamlı. Bu sene, çok üzücü olaylar yaşadık. Bildiğiniz gibi ormanlarımız yandı, ciğerlerimiz yandı. Bu gibi faaliyetlerle Kahramanmaraş’ımızda yeşil alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Daha Yeşil Kahramanmaraş
Başkan Güngör açıklamasının devamında bir de müjde verdi: “Yaşanılabilir şehir kriterlerinden biri de yeşil alanlardır. Biz de şehrimizde belediyemizin yetki ve sorumluk içerisindeki yerlerde ağaçlandırmaya önem veriyoruz. Buradan şu müjdeyi de vermiş olalım; bölgemizin en önemli turizm alanlarından biri Yedikuyular Kayak Merkezi ve civarı için Orman Bölge Müdürlüğü’müzle karşılıklı görüştük. Bölgedeki rakımda yetişebilecek bitki türleri değerlendiriliyor. Yedikuyular’ın ağaçlandırılması için bir plan dâhilinde gayret ediyoruz.”
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