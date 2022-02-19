Yedikuyular kayak merkezi dev organizasyona ev sahipliği yaptı!

Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor.

Yedikuyular Kayak Merkezinde gerçekleştirilen Kar Voleybolu Avrupa Turu müsabakalarında 2.gün heyecanı yaşandı.

16 ülkeden toplam 27 takımın mücadele ettiği ve Aksu TV ekranlarından canlı yayınlanan organizasyonda müsabakaları takip etmek için gelen protokol üyeleriyle röportaj gerçekleştirildi.