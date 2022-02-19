Yedikuyular kayak merkezi dev organizasyona ev sahipliği yaptı!
Aksu TV ekranlarından canlı yayınlanan organizasyonda müsabakaları takip etmek için gelen protokol üyeleriyle röportaj gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 19.02.2022, 16:53 19.02.2022, 19:04
Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapıyor.
Yedikuyular Kayak Merkezinde gerçekleştirilen Kar Voleybolu Avrupa Turu müsabakalarında 2.gün heyecanı yaşandı.
16 ülkeden toplam 27 takımın mücadele ettiği ve Aksu TV ekranlarından canlı yayınlanan organizasyonda müsabakaları takip etmek için gelen protokol üyeleriyle röportaj gerçekleştirildi.
Namaz Vakti 19 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|25
|60
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Başakşehir
|25
|43
|4. Adana Demirspor
|25
|41
|5. Alanyaspor
|25
|40
|6. Fenerbahçe
|25
|40
|7. Hatayspor
|25
|39
|8. Beşiktaş
|25
|38
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Gaziantep FK
|24
|35
|11. Sivasspor
|25
|34
|12. Karagümrük
|25
|33
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|24
|49
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. Eyüpspor
|23
|41
|5. Bandırmaspor
|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
|7. Samsunspor
|23
|36
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Keçiörengücü
|24
|31
|11. Tuzlaspor
|22
|30
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Menemen Belediyespor
|24
|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
|16. Bursaspor
|23
|24
|17. Denizlispor
|24
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|23
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|25
|63
|2. Liverpool
|25
|55
|3. Chelsea
|25
|48
|4. M. United
|25
|43
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|40
|7. Wolverhampton Wanderers
|23
|37
|8. Tottenham
|22
|36
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|30
|11. Aston Villa
|24
|28
|12. Crystal Palace
|25
|27
|13. Leicester City
|22
|27
|14. Brentford
|26
|25
|15. Everton
|23
|23
|16. Leeds United
|23
|23
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Norwich City
|25
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Watford
|24
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Atletico Madrid
|25
|42
|5. Villarreal
|25
|39
|6. Barcelona
|23
|39
|7. Real Sociedad
|23
|38
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|24
|31
|12. Valencia
|24
|30
|13. Elche
|25
|29
|14. Espanyol
|24
|28
|15. Mallorca
|23
|26
|16. Getafe
|24
|25
|17. Granada
|25
|24
|18. Deportivo Alaves
|24
|20
|19. Cadiz
|24
|19
|20. Levante
|24
|14