Yedikuyular Kayak Merkezi fiyatlarında indirime gidildi

Tesiste, kayak sporu tutkunları için araç ve gereçlerde 2020 yılına göre fiyatlarda indirim geldi. Açıklanan 2021 yılı fiyat listesine göre kayak takımı, Snowboard, kask, kıyafet takımı gibi bir çok araç gereçlerde 2020 yılına göre indirime gidildi. Bazı araç gereçlerin fiyatı ise aynı kaldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2018 yılında faaliyete geçirilen ve her yıl geliştirilen Yed Kuyular Kayak Merkez’inde, yen sezon için bedesten çarşı, bungalov evler ve sosyal tesis inşatlarına başlandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı kayak merkezinde bulunan 7 kilometrelk kayak pisti, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesine hitap ediyor.

İŞTE 2020 yılı FİYATLARI… Fiyat listesi 2020 Aralık ayında Yedikuyular Kayak Merkez web sitesinden alınmıştır.

Telesyej 15, 00 TL

Teleski 6, 00 TL

Yürüyen Band 2, 00 TL

Kızak - Büyük 25, 00 TL

Kızak - Orta 20, 00 TL

Kızak - Küçük 15, 00 TL

Ski Pass Tam Gün 60, 00 TL

Ski Pass Yarım Gün 40, 00 TL

Kayak Kiralama 50, 00 TL

Snowboard Kiralama 60, 00 TL

Kıyafet Kiralama (Takım) 50, 00 TL

Kıyafet Kiralama (Mont) 35, 00 TL

Kıyafet Kiralama (Pantolon) 30, 00 TL

Gözlük Kiralama 20, 00 TL

Eldiven Kiralama 15, 00 TL

Kask Kiralama 20, 00 TL

Kar Motoru Kiralama (Tur) 50, 00 TL

Kayak Ders (1 Kişi) 150, 00 TL

Kayak Ders (2 Kişi) 250, 00 TL

Kayak Ders (3 Kişi) 300, 00 TL

Kayak Ders (4 Kişi) 360, 00 TL

Kayak Ders (5 Kişi ve Üzer Kişi Başı) 80, 00 TL

İŞTE 2021 YILI FİYATLARI…