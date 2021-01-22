Yedikuyular Kayak Merkezi hafta sonu tur gezilerine açıldı!

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki, 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip Yedikuyular Kayak Merkezi yeni sezonda yapımı tamamlanan bungalov evler, çarşı ve sosyal tesis imkanlarıyla misafirlerini ağırlamaya başladı. Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra atv safari gibi kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatmayı hedefleyen Yedikuyular, başta Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

Her yıl çevre il ve ilçelerden yüz binlerce kişiyi ağırlayan Yedikuyular Kayak Merkezinde yeni sezonun açılmasıyla birlikte hafta içi yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Hafta sonu ise özellikle sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ziyaretçi ağırlayamayan Yedikuyular kayak merkeziyle ilgili yeni bir karar açıklandı.

Artık Yedikuyular kayak merkezine hafta sonları turların girişlerine izin verilecek. Bu kapsamda hazırlıklarını tamamlayan Yedikuyular kayak merkezinde hafta sonu da yoğunluk yaşanması bekleniyor.