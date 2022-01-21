Yedikuyular kayak merkezi milyonlarca ziyaretçi ağırlıyor

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol oksijenli dağ havasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kayak merkezine sadece Kahramanmaraş'tan değil bölge illerden de vatandaşların rağbet gösterdiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör buranın bölgenin yeni cazibe merkezi olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca Başkan Güngör son zamanlarda kayak merkezinin ziyaretçi sayılarında artış yaşandığını ifade ederek bu yıl yarım milyonun üzerinde ziyaretçi beklediklerini vurguladı.