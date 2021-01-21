Yedikuyular kayak merkezi sezonu açtı! Açılış öncesinde Başkan Güngör ve Güvenç incelemelerde bulundu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2018 yılında faaliyete geçirilen ve her yıl geliştirilen Yedi Kuyular Kayak Merkezi Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kış turizmi anlamında hizmet veriyor, merkez son yağışlarla kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki, 7 kilometrelik 3 kategorili piste sahip Yedikuyular Kayak Merkezi yeni sezonda yapımı tamamlanan bungalov evler, çarşı ve sosyal tesis imkânlarıyla misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV safari gibi kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatmayı hedefleyen Yedikuyular, başta Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgeleri olmak üzere yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor.

Açılış öncesi hazırlıkları yerinde inceleyen TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yetkililerden bilgiler aldı.

Kayak merkezinin her tarafının incelenmesinin ardından bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Kahramanmaraş’ın doğal güzellikler bakımından çok zengin olduğuna dikkat çekerek her geçen yıl merkezin alt yapı ve hizmetler bakımından güçlendirilerek hizmete sunulduğunu söyledi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise kayak merkezinin Kahramanmaraş’ın yeni simgelerinden biri olduğuna işaret ederek çok büyük emekler verildiğine dikkat çekti.