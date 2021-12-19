Yedikuyular kayak merkezi yolu kar nedeniyle kapandı!
Kent merkezinin yüksek kesimleri dün akşam başlayan yağışın ardından karla kaplandı.
KAHRAMANMARAŞ 19.12.2021, 16:10 19.12.2021, 18:49
Kar yağışının yoğun şeklide etkili olduğu yalnız ardıç bölgesinde jandarma ekipleri, zincir takmayan sürücülerin yola devam etmesine izin vermedi.
Hafta sonunu fırsat bilerek karın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar ise yol kenarlarında doyasıya eğlendi.
Namaz Vakti 19 Aralık 2021
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|17
|27
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|25
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|26
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|24
|9. İstanbulspor
|16
|23
|10. Adanaspor
|17
|23
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|16
|22
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|22
|13. Boluspor
|17
|21
|14. Menemenspor
|17
|20
|15. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|16. Altınordu
|17
|19
|17. Bursaspor
|17
|18
|18. Denizlispor
|16
|16
|19. Balıkesirspor
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|7
|Takımlar
|O
|P
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|18
|44
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|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
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|16
|27
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|15
|26
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|18
|25
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|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
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|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
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|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|17
|37
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|17
|27
|8. Valencia
|17
|25
|9. Athletic Bilbao
|18
|24
|10. Espanyol
|18
|23
|11. Villarreal
|17
|22
|12. Osasuna
|17
|22
|13. Celta de Vigo
|18
|20
|14. Mallorca
|18
|20
|15. Granada
|17
|19
|16. Elche
|18
|15
|17. Deportivo Alaves
|17
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8