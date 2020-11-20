Yedikuyular Kayak Merkezi’ne yılın ilk karı düştü!

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde kış turizminin adreslerinden Yedikuyular Kayak Merkezi’nde yılın ilk karı düştü.

KAHRAMANMARAŞ 20.11.2020, 09:33 20.11.2020, 09:40
Yedikuyular Kayak Merkezi’ne yılın ilk karı düştü!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan ve kış aylarında çevre illerin uğrak mekanı olan Yedikuyular Kayak Merkezi’ne yılın ilk karı düştü.

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Deniz seviyesinden yüksekliği 1850-2044 metre arasında değişen Yedikuyular Bölgesinde yerler beyaz örtü ile bürünmeye başladı.

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Her yıl geliştirilen kayak merkezinde, yeni sezon için bedesten çarşı, bungalov evler ve sosyal tesisler bulunurken, kayak merkezi bu yıl yine binlerce kayak sevdalılarına ev sahipliği yapacak.  

#Kahramanmaraş #Yedikuyular #Kar
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