Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında hizmete açılan ve kış aylarında çevre illerin uğrak mekanı olan Yedikuyular Kayak Merkezi’ne yılın ilk karı düştü.

Deniz seviyesinden yüksekliği 1850-2044 metre arasında değişen Yedikuyular Bölgesinde yerler beyaz örtü ile bürünmeye başladı.

Her yıl geliştirilen kayak merkezinde, yeni sezon için bedesten çarşı, bungalov evler ve sosyal tesisler bulunurken, kayak merkezi bu yıl yine binlerce kayak sevdalılarına ev sahipliği yapacak.