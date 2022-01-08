Yedikuyular Kayak Merkezi’ne yoğun ilgi !
Akdeniz’in incisi bölgenin tek kayak merkezi olan Yedikuyular hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlarla doldu taştı.
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2022, 15:37 08.01.2022, 16:23
Çevre İllerden De Gelen Vatandaşlar Kartpostallık Görüntünün Tadını Çıkarırken Gönüllerince Eğlendiler.
Yedikuyular Kayak Merkezi’ne kent merkezi ve Bölge İllerden gelen ziyaretçiler tesisteki hizmetlerden faydalanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Namaz Vakti 08 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|20
|49
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|20
|34
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|20
|32
|6. Gaziantep FK
|20
|31
|7. Adana Demirspor
|19
|30
|8. Alanyaspor
|20
|29
|9. Beşiktaş
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|20
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|20
|18
|17. Altay
|19
|18
|18. Rizespor
|19
|17
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Ö.K Yeni Malatya
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|19
|42
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandirmaspor
|19
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. Adanaspor
|19
|29
|7. Istanbulspor
|18
|27
|8. Samsunspor
|18
|27
|9. Genclerbirligi
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|19
|24
|12. Manisa Futbol Kulubu
|18
|22
|13. Altinordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Keciorengucu
|18
|19
|17. Bursaspor
|19
|19
|18. Denizlispor
|19
|19
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
|5. West Ham
|20
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|19
|31
|8. Wolverhampton
|19
|28
|9. Brighton
|19
|27
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|20
|23
|12. Brentford
|19
|23
|13. Aston Villa
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Everton
|18
|19
|16. Leeds United
|19
|19
|17. Watford
|18
|13
|18. Burnley
|17
|11
|19. Newcastle
|19
|11
|20. Norwich City
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|19
|41
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
|5. Barcelona
|19
|31
|6. Rayo Vallecano
|19
|30
|7. Real Sociedad
|19
|30
|8. Villarreal
|19
|28
|9. Valencia
|19
|28
|10. Athletic Bilbao
|20
|27
|11. Espanyol
|19
|26
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Granada
|19
|23
|14. Osasuna
|19
|22
|15. Mallorca
|20
|20
|16. Getafe
|19
|18
|17. Elche
|19
|16
|18. Deportivo Alaves
|19
|16
|19. Cádiz
|19
|14
|20. Levante
|20
|11